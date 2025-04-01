Глава МИД Китая Ван И: США должны прекратить создание «ядерных альянсов»

Соединенные Штаты должны ослабить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, прекратить создание «ядерных альянсов», глобальной ПРО и размещение вблизи границ других стран наземных ракет средней дальности и прочих стратегических сил.
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