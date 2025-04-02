«Прекратите этот цирк»: Седокова показала, что она сделала с вещами Тиммы

Ранее отец баскетболиста заявлял, что певица оставила себе коллекцию кроссовок Яниса. Янис Тимма и Анна Седокова Социальные сетиАнна Седокова устала от нападок людей, которые винят ее в смерти баскетболиста Яниса Тиммы.