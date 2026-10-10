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Царьград

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В Киеве снова взрывы: Россия нанесла удар по важной подстанции «Киевская»

В Киеве снова взрывы: Россия нанесла удар по важной подстанции «Киевская»

В Киеве были слышны взрывы и стрельба, подстанция «Киевская» под ударами.Как сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны», в Киеве ночью 10 октября были слышны взрывы.

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