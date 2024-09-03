Запад последователен и методичен в своих действиях...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Намедни   по  интернетам     разошёлся  вот    этот  текст  от    широко  известного  в  узких  кругах  Рамзая:"В непрерывном потоке новостей часто без следа тонут очень важные сообщения, которые носят системный характер и объясняют ситуацию не с позиции сегодняшнего дня, а с точки зрения стратегии, в развитии и перспективе.

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