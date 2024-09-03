Запад последователен и методичен в своих действиях...

Намедни по интернетам разошёлся вот этот текст от широко известного в узких кругах Рамзая:"В непрерывном потоке новостей часто без следа тонут очень важные сообщения, которые носят системный характер и объясняют ситуацию не с позиции сегодняшнего дня, а с точки зрения стратегии, в развитии и перспективе.
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