Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Это не конспирология: Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта

Это не конспирология: Ротшильды спасли Украину от неминуемого дефолта

Овеянное множеством тайн, умолчаний и самых диких конспирологических теорий бизнес-семейство банкиров Ротшильдов в прошлом месяце помогло Украине договориться с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму более чем 20 миллиардов долларов.

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