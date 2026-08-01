Сумы или Харьков: какой город станет российским раньше

Юрий Ильинов

Дронам перекрывают маршруты: эксперт раскрыл, как изменится система ПВО В России создают систему противовоздушной обороны новейшего формата. Военкор Евгений Поддубный раскрыл, какой подход будет использовать армия РФ. В России разрабатывают систему противовоздушной обороны (ПВО) новейшего формата. Её главной особенностью станет переход от защиты отдельных объектов к контролю предполагаемых маршрутов полёта дронов. Об этом рассказал военный корреспондент и заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный. Он подчеркнул, что основу архитектуры составят мобильные огневые группы, средства обнаружения воздушных целей и единая система взаимодействия между подразделениями. «Три важнейшие вещи. Это РЛС — средства обнаружения беспилотников, мобильность, собственно говоря, огневых групп. И третье — взаимодействие между различными подразделениями. Вот как только три условия начинают работать, проблема беспилотников вражеских сильно снижается. Мы сейчас наращиваем и производство перехватчиков, отрабатываем взаимодействие», – подчеркнул военный корреспондент Евгений Поддубный. Новая концепция предполагает создание многоуровневой защиты. Мобильные подразделения будут действовать не только возле важных объектов, но и на вероятных направлениях движения беспилотников. При этом задачи между расчётами распределят в зависимости от высоты полёта и типа воздушной цели. Для обнаружения и поражения дронов планируют использовать мобильные радиолокационные станции (РЛС), комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), средства ближнего действия и специализированные перехватчики. новые партии «Планшет-М-ИР» передали армии РФ