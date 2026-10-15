Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 октября заявил, что не будет голосовать за кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, если она не даст денег на Украину.
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