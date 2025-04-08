Уборка снега.

Уважаемые Бобруйчане!Администрация Ленинского района г. Бобруйска обращается к жителям, руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, собственникам и арендаторам земельных участков с просьбой активно присоединиться к уборке снега на частных, производственных, прилегающих к жилым домам территориях, подходах к социальным объ .