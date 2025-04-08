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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Уборка снега.

Уборка снега.

Уважаемые Бобруйчане!Администрация Ленинского района г. Бобруйска обращается к жителям, руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, собственникам и арендаторам земельных участков с просьбой активно присоединиться к уборке снега на частных, производственных, прилегающих к жилым домам территориях, подходах к социальным объ .

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