Научный сотрудник Алексеев назвал созвездия для наблюдения в августе

Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев в беседе с РИА Новости рассказал, что август — лучшее время для наблюдения летне-осеннего треугольника из созвездий Лиры, Лебедя и Орла, а также группы созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды.