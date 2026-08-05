Научный сотрудник Алексеев назвал созвездия для наблюдения в августе

Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев в беседе с РИА Новости рассказал, что август — лучшее время для наблюдения летне-осеннего треугольника из созвездий Лиры, Лебедя и Орла, а также группы созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды.
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