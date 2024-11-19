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“Летом я был завербован СБУ”: двое крымчан рассказали, как готовили убийство капитана в Севастополе

“Летом я был завербован СБУ”: двое крымчан рассказали, как готовили убийство капитана в Севастополе

Задержаны двое жителей Крыма, совершившие по заданию СБУ подрыв машины капитана Черноморского флота в Севастополе утром 13 ноября.

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Комментарии
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ГС
Геннадий Свидерский
Наших людей убивают , а наши власти не хотят и боятся вернуть смертную казнь для врагов , изменников ,насильников , казнокрадов .
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21 час.
вера курьянова
Это решает дура, а там сидят те которых надо судить.
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21 час.

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