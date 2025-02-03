Средний размер вклада в Ивановской области составляет 285,4 тысяч

За прошлый год увеличился прирост вкладов на 23,5%.Согласно рейтингу по объему вкладов на душу населения, подготовленному аналитиками «РИА Новости» для 2024 года, Ивановская область оказалась на 38-й позиции из 85 регионов.
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