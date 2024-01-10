Бастрыкин поручил провести проверку после падения шкафа на ребёнка в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту травмирования восьмилетнего мальчика в детском лагере в посёлке Песочный Ленинградской области: 7 января, в день рождения ребёнка, на него упал шкаф.
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