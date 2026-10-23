В Республике Алтай расширяют Чуйский тракт и строят новый участок дороги в обход трех сел. Каждый туристический сезон трасса, проходящая через Соузгу, Черемшанку и Манжерок, превращается в непрерывный транспортный поток.
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