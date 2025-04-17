Талисман удачи: какой цвет пасхальных яиц считается счастливым

Пасха — один из самых светлых и глубоких праздников года. В 2025 году, как и всегда, по домам пойдут ароматы свежевыпеченных куличей, на столах появятся нарядные пасхальные корзинки, а главными героями этих корзинок станут крашеные яйца.
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