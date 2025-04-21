Мешает «прищучить» и «прижучить», дабы потом «сытно похрючить» — а в тюрьму его!

Продолжаем разбирать уголовное дело, возбужденное против предпринимателя на ЧукоткеТе, кто носит погоны правоохранителей, пытаются выдавить из бизнеса жителя Анадыря Кирилла Куликова.
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