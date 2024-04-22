Депутат Аксаков: повышенная ставка по семейной ипотеке подойдет не для всех регионов

В России с 1 июля 2024 года могут повысить ставку по семейной ипотеке с 6% до 12%. Регионы с низкими доходами не смогут ее себе позволить, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Национальной службой новостей».