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Депутат Аксаков: повышенная ставка по семейной ипотеке подойдет не для всех регионов

Депутат Аксаков: повышенная ставка по семейной ипотеке подойдет не для всех регионов

В России с 1 июля 2024 года могут повысить ставку по семейной ипотеке с 6% до 12%. Регионы с низкими доходами не смогут ее себе позволить, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Национальной службой новостей».

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