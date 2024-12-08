08/12/24==е больше ослабит ЕС»: как отставка кабмина Франции повлияет на поддержку Украины

Правительство Франции ушло в отставку после вотума недоверия — впервые с 1962 года. Это случилось вскоре после распада правящей коалиции в Германии и в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
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