Если кому то приспичило сменить рацион и вместо мяса перейти на сою, то ему это стоит делать постепенно, иначе получит серьёзные проблемы со здоровьем Но премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, предпочёл готовить по принципу "всё или ничего".