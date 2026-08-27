Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пашинян сжигает мосты: из ЕАЭС в ЕС - разница в две буквы, а дрейф ценой в миллиарды

Пашинян сжигает мосты: из ЕАЭС в ЕС - разница в две буквы, а дрейф ценой в миллиарды

  Если кому то приспичило сменить рацион и вместо мяса перейти на сою, то ему это стоит делать постепенно, иначе получит серьёзные проблемы со здоровьем Но премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, предпочёл готовить по принципу "всё или ничего".

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Да  Х-- с ним, с Пашиняном! Если армяне выбрали для себя пидером это Г-О, значит, армянам ОНО нравиЦЦа!
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1 м.
Балу -
Проще с обезьяной в зоопарке договориться...
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1 м.
Леонид Руси
С пидорами и сатанистами... ему уютнее
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1 м.