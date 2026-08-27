Пашинян сжигает мосты: из ЕАЭС в ЕС - разница в две буквы, а дрейф ценой в миллиарды

Если кому то приспичило сменить рацион и вместо мяса перейти на сою, то ему это стоит делать постепенно, иначе получит серьёзные проблемы со здоровьем Но премьер-министр Армении Никол Пашинян, судя по всему, предпочёл готовить по принципу "всё или ничего".
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