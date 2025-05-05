Продолжает поступать новая информация о стратегической операции Британии и ВСУ по уничтожению Крымского моста.
Американцы слили операцию Лондона русским: Сенсация дня о Крымском мосте
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Константин Самарин
Главный вопрос в том, почему украина имеет превосходство в дронах и БЭКах? Где те российские разработки, о которых нам постоянно твердят? Кто, и зачем тормозит их запуск в производство? Системная российская волокита? Ожидание откстов за запуск в производство? Или целенаправленное действие Пятой Колонны в самых верхах российского оборонпрома и генштаба?
Ответить
10 час.
Свежие комментарии