Американцы слили операцию Лондона русским: Сенсация дня о Крымском мосте

Константин Самарин

Главный вопрос в том, почему украина имеет превосходство в дронах и БЭКах? Где те российские разработки, о которых нам постоянно твердят? Кто, и зачем тормозит их запуск в производство? Системная российская волокита? Ожидание откстов за запуск в производство? Или целенаправленное действие Пятой Колонны в самых верхах российского оборонпрома и генштаба?