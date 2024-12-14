Дополнительные кадры присутствия подразделений вооружённых сил России на аэродроме Камышлы на северо-востоке Сирии.
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Дополнительные кадры присутствия подразделений вооружённых сил России на аэродроме Камышлы на северо-востоке Сирии.
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