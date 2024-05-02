Минобороны: РСЗО «Ураган» нарушают пути снабжения ВСУ

Артиллерийские батареи РСЗО «Ураган» танковой дивизии Первой гвардейской танковой армии, действующей в составе группировки «Запад» Вооруженных сил России, атаковали скопление военной техники и живой силы ВСУ на Купянском направлении СВО.
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