Федеральное агентство новостей №1

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Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закон о госязыке в Киргизии

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закон о госязыке в Киргизии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила опасения относительно принятого Парламентом Киргизии законопроекта «О государственном языке».

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