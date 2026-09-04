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Регионы России

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ПСЖ примет Монако в 3-м туре Лиги 1 на «Парк де Пренс»

ПСЖ примет Монако в 3-м туре Лиги 1 на «Парк де Пренс»

«ПСЖ» начал сезон с победы над «Астон Виллой» (2:1) в Суперкубке УЕФА, однако на внутренней арене не смог одержать ни одной победы в трех проведенных матчах.

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