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Татьяна Воеводина. Ненависть

Татьяна Воеводина. Ненависть

Вы заметили, в последнее время все всех ненавидят. От  родственников до политических фигур мирового масштаба.

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Wlad Wlad
В фемизданутом "обществе потребления" нет ЛЮДЕЙ есть только "свиньи возле социальной кормушки", которые ГРЫЗУТЬСЯ за место возле этой кормушки.
Natalia Нес
Нет духовности, люди забыли о Создателе...забыли,что они часть Бога...печаль
Евгений Рудаков
Когда нет веры, идеологии добра и созидания для народа и во имя народа, значит у страны нет будущего. Сильная армия - это не народ.
Ида Абрамова
Короче....Умом Россию не понять...)))
Татьяна Дугиль
Автор, по себе не судите, пожалуйста.
Владимир Eвтушенко
При чём здесь автор, когда вы лично люто ненавидите всех левых, СССР и память о нём, когда вы плюсуете откровенным мразям, типа Гусеницы , либо фашистской безумной черномордой Ланской? Это вы ненавидите всех, кто не холуйствует перед богачами, о чём и пишет автор.
Татьяна Дугиль
Ну, давайте разбираться. :) Я ненавижу всех левых? Нет, исключительно продавшихся Западу, жаждущих новой революционной разрухи нью-комми. Я ненавижу СССР? Нет, это моя Родина, но я реально вижу, что нынешняя Россия человечнее и добрее к своим людям, чем СССР, что люди живут богаче и защищеннее. А плюсую я тем, кто против нью-комми.
Владимир Eвтушенко
Ни один истинно левый никогда не пойдёт на стороне Запада. Вы просто полный профан в политике, не имеете понятия о левых движениях. Вы даже на КПРФ льёте клевету, заявляя, чт о она за интересы США выступает.ю Вы лицемерка "А плюсую я тем, кто против нью-комми." О, так вы нацистка в духе своего кумира Геббельса. Именно он так называл коммунистов. Вы мерзки,лживы и лицемерны, как любая антисоветская мразь, типа ланской.ю "нынешняя Россия человечнее и добрее к своим людям, чем СССР, " Ну-ну, а миллионы на операции детей нагло вымогают из людей хапуги, типа Хаматовой. А в СССР эти операции делалли бесплатно.
Владимир Eвтушенко
Ни один истинно левый никогда не пойдёт на стороне Запада. Вы просто полный профан в политике, не имеете понятия о левых движениях. Вы даже на КПРФ льёте клевету, заявляя, чт о она за интересы США выступает.ю Вы лицемерка "А плюсую я тем, кто против нью-комми." О, так вы нацистка в духе своего кумира Геббельса. Именно он так называл коммунистов. Вы мерзки,лживы и лицемерны, как любая антисоветская мразь, типа ланской.ю "нынешняя Россия человечнее и добрее к своим людям, чем СССР, " Ну-ну, а миллионы на операции детей нагло вымогают из людей хапуги, типа Хаматовой. А в СССР эти операции делалли бесплатно.
Татьяна Дугиль
Ага, вот только товарищ Зюганов за инструкциями бегал в американское посольство... :-) Любой левый, мечтающий о революционном перевороте, - враг России, играющий на стороне Запада.
Владимир Eвтушенко
Wlad Wlad лядь..лядь, опять воняешь, дерьмо счмердящее исламское! когда же тыы копыта отбросишь, лошадь дохлая?
Лидия Силина
Очередной либеральный вопль... Автор, видимо, ждет, не может дождаться этого пресловутого взрыва... ненависти. А, нет, милочка, все нормально, Достал, конечно, ковид, жара достала. А люди живут, детей воспитывают, в отпуск летят, о своих стариках заботятся...Еще Сашу Черного приплела.
Татьяна Дугиль
Сто процентов!
Владимир Eвтушенко
Саша Чёрный писал в 1908 году.В РИ тогда было такое же гигантское расслоение по доходам, как и сейчас. Несколько миллионов купались в деньгах, как и сейчас, а десятки миллионов еле-еле сводили концы с концами. Либерастня как раз вы с татьяной, верные лакеип буржуазии.
Леонид Попивняк
Авторша Татьяна Воеводина - пишите "в стол".....публикуя свои бредни вы же рассчитываете именно на реакцию.....

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