Татьяна Воеводина. Ненависть

☭КОМПАСПолитикаТатьяна Воеводина. Ненависть Вы заметили, в последнее время все всех ненавидят. От родственников до политических фигур мирового масштаба.Вернуться к статье157НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьWlad WladВ фемизданутом "обществе потребления" нет ЛЮДЕЙ есть только "свиньи возле социальной кормушки", которые ГРЫЗУТЬСЯ за место возле этой кормушки.NНNatalia НесНет духовности, люди забыли о Создателе...забыли,что они часть Бога...печальЕвгений РудаковКогда нет веры, идеологии добра и созидания для народа и во имя народа, значит у страны нет будущего. Сильная армия - это не народ.Ида АбрамоваКороче....Умом Россию не понять...)))Татьяна ДугильАвтор, по себе не судите, пожалуйста.Владимир EвтушенкоПри чём здесь автор, когда вы лично люто ненавидите всех левых, СССР и память о нём, когда вы плюсуете откровенным мразям, типа Гусеницы , либо фашистской безумной черномордой Ланской? Это вы ненавидите всех, кто не холуйствует перед богачами, о чём и пишет автор.Татьяна ДугильНу, давайте разбираться. :) Я ненавижу всех левых? Нет, исключительно продавшихся Западу, жаждущих новой революционной разрухи нью-комми. Я ненавижу СССР? Нет, это моя Родина, но я реально вижу, что нынешняя Россия человечнее и добрее к своим людям, чем СССР, что люди живут богаче и защищеннее. А плюсую я тем, кто против нью-комми.Владимир EвтушенкоНи один истинно левый никогда не пойдёт на стороне Запада. Вы просто полный профан в политике, не имеете понятия о левых движениях. Вы даже на КПРФ льёте клевету, заявляя, чт о она за интересы США выступает.ю Вы лицемерка "А плюсую я тем, кто против нью-комми." О, так вы нацистка в духе своего кумира Геббельса. Именно он так называл коммунистов. Вы мерзки,лживы и лицемерны, как любая антисоветская мразь, типа ланской.ю "нынешняя Россия человечнее и добрее к своим людям, чем СССР, " Ну-ну, а миллионы на операции детей нагло вымогают из людей хапуги, типа Хаматовой. А в СССР эти операции делалли бесплатно.Владимир EвтушенкоНи один истинно левый никогда не пойдёт на стороне Запада. Вы просто полный профан в политике, не имеете понятия о левых движениях. Вы даже на КПРФ льёте клевету, заявляя, чт о она за интересы США выступает.ю Вы лицемерка "А плюсую я тем, кто против нью-комми." О, так вы нацистка в духе своего кумира Геббельса. Именно он так называл коммунистов. Вы мерзки,лживы и лицемерны, как любая антисоветская мразь, типа ланской.ю "нынешняя Россия человечнее и добрее к своим людям, чем СССР, " Ну-ну, а миллионы на операции детей нагло вымогают из людей хапуги, типа Хаматовой. А в СССР эти операции делалли бесплатно.Татьяна ДугильАга, вот только товарищ Зюганов за инструкциями бегал в американское посольство... :-) Любой левый, мечтающий о революционном перевороте, - враг России, играющий на стороне Запада.Владимир EвтушенкоWlad Wlad лядь..лядь, опять воняешь, дерьмо счмердящее исламское! когда же тыы копыта отбросишь, лошадь дохлая?ЛСЛидия СилинаОчередной либеральный вопль... Автор, видимо, ждет, не может дождаться этого пресловутого взрыва... ненависти. А, нет, милочка, все нормально, Достал, конечно, ковид, жара достала. А люди живут, детей воспитывают, в отпуск летят, о своих стариках заботятся...Еще Сашу Черного приплела.Татьяна ДугильСто процентов!Владимир EвтушенкоСаша Чёрный писал в 1908 году.В РИ тогда было такое же гигантское расслоение по доходам, как и сейчас. Несколько миллионов купались в деньгах, как и сейчас, а десятки миллионов еле-еле сводили концы с концами. Либерастня как раз вы с татьяной, верные лакеип буржуазии.Леонид ПопивнякАвторша Татьяна Воеводина - пишите "в стол".....публикуя свои бредни вы же рассчитываете именно на реакцию.....Комментировать
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