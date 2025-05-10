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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ACA 186: Богатырев подерется с Корниловым и другие бои

10 мая в Санкт-Петербурге пройдет турнир АСА 186, в главном событии которого пройдет реванш Адама Богатырева (9-3) и Кирилла Корнилова (15-1-1) в тяжелом весе.

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