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Газета.ру

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Захарова назвала очередным недружественным шагом ФРГ отзыв своего посла в Берлин

Захарова назвала очередным недружественным шагом ФРГ отзыв своего посла в Берлин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом отзыв Германией своего посла в России Александера Ламбсдорфа в Берлин для консультаций из-за якобы кибератак со стороны Москвы.

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