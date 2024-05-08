Захарова назвала очередным недружественным шагом ФРГ отзыв своего посла в Берлин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным недружественным шагом отзыв Германией своего посла в России Александера Ламбсдорфа в Берлин для консультаций из-за якобы кибератак со стороны Москвы.
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