Политолог Баширов предложил отправить депутатов-спортсменов в Стамбул: «Зеленский едет устроить скандал»

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. Политолог Марат Баширов считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский использует предстоящие переговоры между Украиной и Россией, которые должны состояться в Стамбуле 15 мая, для создания скандала.
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