Как только американским властям понадобилось покупать больше российской нефти и прочих энергоносителей, чтобы не злить избирателей инфляцией перед выборами, они поотменяли все санкции против российских банков, которые мешают вести столь необходимую США торговлю.
США поотменяли все санкции
Комментарии
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Сергей
Все 100% за рубли!!!! И никаких скидок!!!
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2 час.
yuriy ivanov
Ресурсы + РУБиЛЬ - наша сила!
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2 час.
Karmadon
Так олигархи и есть Россия. Уж не вы ли?
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1 час.
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