Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 327 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    НЕ ХОЧУ, чтобы их звали обратно в Россию!!«Русские нас еще ...
  • Надежда
    Были и у нас такие "мученики") Сначала гуляку борьку немцова на мост притащила хохлатая простипома, где его успешно и...В Москве объяснил...
  • Андрей Гусев
    Что вы сравниваете бардов Высоцкого с Цоем и Пугачеву, которая просто исполнительница чужих слов на чужую музыку.. Он...Иноагенты и их тв...

США поотменяли все санкции

США поотменяли все санкции

Как только американским властям понадобилось покупать больше российской нефти и прочих энергоносителей, чтобы не злить избирателей инфляцией перед выборами, они поотменяли все санкции против российских банков, которые мешают вести столь необходимую США торговлю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей
Все 100% за рубли!!!! И никаких скидок!!!
Ответить
2 час.
yuriy ivanov
Ресурсы + РУБиЛЬ - наша сила!
Ответить
2 час.
Karmadon
Так олигархи и есть Россия. Уж не вы ли?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх