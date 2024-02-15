В Смоленской области границы «Хмелиты» установят за 567 тысяч рублей

После работ начнется подготовка положения об особо охраняемой природной территории Дирекция особо охраняемых природных территорий Смоленской области провела закупку на проведение кадастровых работ по определению границ музея-заповедника Александра Грибоедова «Хмелита».
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