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Энтони Эдвардс об игре Йокича в 5-м матче: «Я лишь посмеялся, что еще можно сделать. Он лучший игрок НБА»

«Денвер» третий раз подряд победил «Миннесоту» – 112:97, 3-2. Лидер «Наггетс» набрал 40 очков, 7 подборов и 13 передач при 15 из 22 с игры.

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