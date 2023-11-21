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«Хезболла» нанесла мощные удары, разрушив базы армии Израиля: США ведут срочные переговоры

       https://t.me/RVvoenkor/56912                                                                                                                               Хезболла" нанесла мощные удары, разрушив базы армии Израиля: США ведут срочные переговоры о предотвращении войны с Ливаном▪️На кадрах сегодняшний пуск ракет «Буркан» по израильской базе дивизии "Галилея" на границе с Ливаном.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Арабам надо сначала объединить свои усилия (они все разобщены). Без единства они Израиль не уничтожат!
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12 час.
Людмила Байкова Байкова
Так в этих странах много сырья о, бесплатных рабочих рук. И все бесплатно, грабь не хочу, наживайся, богатей  не утруждая себя
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10 час.
Лев Сивохин
Как аукнется, так и откликнется. Израиль заслужил ответ арабов за свою античеловеческую деятельность.
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1 час.

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