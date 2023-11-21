«Хезболла» нанесла мощные удары, разрушив базы армии Израиля: США ведут срочные переговоры

Владимир Елкин Арабам надо сначала объединить свои усилия (они все разобщены). Без единства они Израиль не уничтожат!

Людмила Байкова Байкова Так в этих странах много сырья о, бесплатных рабочих рук. И все бесплатно, грабь не хочу, наживайся, богатей не утруждая себя