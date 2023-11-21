https://t.me/RVvoenkor/56912 Хезболла" нанесла мощные удары, разрушив базы армии Израиля: США ведут срочные переговоры о предотвращении войны с Ливаном▪️На кадрах сегодняшний пуск ракет «Буркан» по израильской базе дивизии "Галилея" на границе с Ливаном.
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