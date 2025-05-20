Шесть лет назад в своей инаугурационной речи Зеленский пообещал «сделать всё», чтобы завершить войну

Победивший на выборах во многом благодаря лозунгам о мире и правах русского населения Зеленский продолжил курс своего постмайданного предшественника.
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