Эксперты рассказали, как Вашингтон навязывает Москве месяц перемирия для спасения ВСУ от разгрома Ирэн ОрлонскаяПолитолог Дмитрий Родионов делится своими мыслями о том, какую западную уловку можно ожидать под предлогом прекращения боевых действий на Украине, а также объясняет, почему мир возможен лишь на условиях России.
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