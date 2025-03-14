Эксперты рассказали, как Вашингтон навязывает Москве месяц перемирия для спасения ВСУ от разгрома Ирэн ОрлонскаяПолитолог Дмитрий Родионов делится своими мыслями о том, какую западную уловку можно ожидать под предлогом прекращения боевых действий на Украине, а также объясняет, почему мир возможен лишь на условиях России.