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От бикини до подключения к wi-fi: 6 обычных вещей, которые когда-то были незаконными

От бикини до подключения к wi-fi: 6 обычных вещей, которые когда-то были незаконными

Мир вокруг нас постоянно трансформируется, поэтому стоит ли удивляться тому, что отношение закона к некоторым вещам и поступкам со временем может также изменяться.

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