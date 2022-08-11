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Татьяна Навка: «В Валиевой столько сумасшедшей девственной энергии, которая с ног до головы окутывает мурашками. Загитова уже взрослая, ощущает себя по-другому»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка сравнила исполнительниц главной роли в шоу «Аленький цветочек».  В июле в роли Настеньки выступала Камила Валиева, в августе ее сменила Алина Загитова.

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