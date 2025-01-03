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«Гонка чемпионов». Терентьева, Сорина, Непряева, Кулешова, Фалеева, Пеклецова, Истомина и Крупицкая выступят в квалификации

4 января в Рязани пройдут квалификационные старты у лыжников и биатлонистов. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

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