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В Приморье задержан иностранец, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетних

В Приморье задержан иностранец, обвиняемый в изнасиловании несовершеннолетних

В Приморском крае сотрудники полиции задержали иностранца, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетних и объявленного Интерполом в международный розыск, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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