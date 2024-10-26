«Шойгу может составить компанию Иванову в Лефортово»: Незагырь*

Во второй половине октября произошло массовое и почти синхронное размещение информации о Сергее Шойгу, секретаре Совета безопасности и бывшем министре обороны, в средствах массовой информации, которые признаны иностранными агентами или связаны с ними.
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