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Царьград

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MakeUseOf назвал 3 раздражающие функции Windows, которые мешают

MakeUseOf назвал 3 раздражающие функции Windows, которые мешают

MakeUseOf опубликовал статью, где Брэндон Миниман выделил три раздражающие функции Windows. Он рассказал об очистке экрана блокировки, виджетах, создающих беспорядок, и удалении онлайн-результатов из меню «Пуск».

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