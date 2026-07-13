MakeUseOf назвал 3 раздражающие функции Windows, которые мешают

MakeUseOf опубликовал статью, где Брэндон Миниман выделил три раздражающие функции Windows. Он рассказал об очистке экрана блокировки, виджетах, создающих беспорядок, и удалении онлайн-результатов из меню «Пуск».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии