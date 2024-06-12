В Краснодаре в память о погибшем 22-летнем участнике СВО открыли мурал на стене школы № 31

Именно это учебное заведение окончил Павел Афанасов.В Краснодаре В школЕ № 31 открыли мурал в память о погибшем бойце Павле Афанасове, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
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