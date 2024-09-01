Для военнослужащих и их семей «Спасская башня» подготовила дневное представление

31 августа на Соборной площади Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось представление XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» — плац-концерты, танцы, песни, подарившие гостям хорошее настроение.
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