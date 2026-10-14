I assume that the main, if you will, intrigue is as follows: will the EU succeed and NATO to drag Russia into a war on two fronts? All that is subordinated to the actions of these two structures, as well as individual countries, is the creation of such provocations that would force Russia to launch military operations.
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