Воспитанник северодвинского футзала Егор Люсин, ныне выступающий за московский «Локомотив», вошёл в заявку юношеской сборной России U-15 на чемпионат мира и фестиваль ФИФА, который пройдёт в Говсане с 22 по 31 октября.