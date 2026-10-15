Воспитанник северодвинского футзала Егор Люсин, ныне выступающий за московский «Локомотив», вошёл в заявку юношеской сборной России U-15 на чемпионат мира и фестиваль ФИФА, который пройдёт в Говсане с 22 по 31 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров п...
- ВУ Путин повёл себя ...
- Переводчик Путина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым