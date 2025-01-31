Минтруд разработал законопроект о выплатах для матерей-героинь

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Министерство труда и социальной защиты России представило проект федерального закона, в рамках которого матерям-героиням предлагается ежемесячная выплата в размере 72,4 тысячи рублей.
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