Кори Перри отказывается уходить из хоккея

Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Кори Перри заявил, что не планирует завершать игровую карьеру. Таким мнением он поделился во время интервью, в котором его спросили о возможном завершении карьеры после окончания сезона 2023/2024.
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