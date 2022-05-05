Попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинским военным поставляли наркотики. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Украинский военнопленный рассказал о применении наркотиков перед боем Благодаря подобным препаратам, у них пропадал страх и снижался болевой порог.
Попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинским военным поставляли наркотики. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Украинский военнопленный рассказал о применении наркотиков перед боем Благодаря подобным препаратам, у них пропадал страх и снижался болевой порог.
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