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Украинский военнопленный рассказал о применении наркотиков перед боем

Украинский военнопленный рассказал о применении наркотиков перед боем

Попавший в плен боец ВСУ рассказал, что украинским военным поставляли наркотики. СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Украинский военнопленный рассказал о применении наркотиков перед боем Благодаря подобным препаратам, у них пропадал страх и снижался болевой порог.

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