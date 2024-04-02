Лукашенко: опыт Белоруссии и России позволяет эффективно реагировать на угрозы

Опыт Союзного государства позволяет оперативно и эффективно реагировать на вызовы и угрозы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем единения народов Белоруссии и России.
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