Киев испытал в Полтаве оружие Судного дня? НАТО требует ответ. За русского танкиста Сырский даёт 300 тысяч

АндрейБорков

А это не очень плохо, если укропитеки балуются с ядерной энергией взрыва. Как только станет доподлинно известно, что у УкРуины есть ЯБЗ, пусть даже один или два, то это развяжет руки РФ. Понятно, что надо будет об этом "открытии" известить СБ ООН, по херу чегона это скажут Лягушатия, Мелкобритания и Америкосия, главное - известить и подтвердить, что ВОТ ОНО ЯО у УкРуины. И потом, не затягивая мероприятие, не теня кота за все подробности применить на деле пункт ЯДЕРНОЙ ОБОРОННОЙ ДОКТРИНЫ РФ, ведь по факту УкРуина тогда будет ЯДЕРНОЙ СТРАНОЙ! Вот тогда ни кто ни ни чего даже не вякнет, ядерная ДЕРЖАВА РФ применила ЯО по ядерной стране УкРуине, тем более, что страны ВОЮЮТ друг с другом и УкРуина оккупировала часть территории РФ(Курская область). За одно Лягушатия и Мелкобритания посмотрят, что с ними может статься при их борзоте и беспределе по отношению к России.