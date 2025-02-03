Киев испытал в Полтаве оружие Судного дня? НАТО требует ответ. За русского танкиста Сырский даёт 300 тысяч

Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Астон Мартин
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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Бедная Мария Захарова только и делает, что заявляет, а хохлы, тем временем, обстреливают дальнобойными ракетами наши города и убивают наших мирных  жителей, а мы всё заявляем.
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15 час.
АндрейБорков
А это не очень плохо, если укропитеки балуются с ядерной энергией взрыва. Как только станет доподлинно известно, что у УкРуины есть ЯБЗ, пусть даже один или два, то это развяжет руки РФ. Понятно, что надо будет об этом &quot;открытии&quot; известить СБ ООН, по херу чегона это скажут Лягушатия, Мелкобритания и Америкосия, главное - известить и подтвердить, что ВОТ ОНО ЯО у УкРуины. И потом, не затягивая мероприятие, не теня кота за все подробности применить на деле пункт ЯДЕРНОЙ ОБОРОННОЙ ДОКТРИНЫ РФ, ведь по факту УкРуина тогда будет ЯДЕРНОЙ СТРАНОЙ! Вот тогда ни кто ни ни чего даже не вякнет, ядерная ДЕРЖАВА РФ применила ЯО по ядерной стране УкРуине, тем более, что страны ВОЮЮТ друг с другом и УкРуина оккупировала часть территории РФ(Курская область). За одно Лягушатия и Мелкобритания посмотрят, что с ними может статься при их борзоте и беспределе по отношению к России.
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14 час.
ninikooo Митусова
Когда уже этот карлик « снюхается» окончательно?
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11 час.
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