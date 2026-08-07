Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Я хочу вернуться»: иноагент Агалакова поставила ультиматум России перед возвращением

«Я хочу вернуться»: иноагент Агалакова поставила ультиматум России перед возвращением

Жанна Агалакова* захотела обратно. Спустя годы жизни во Франции, сбора денег для Незалежной и регулярных проклятий в адрес России экс-ведущая Первого канала записала ролик, который выложило у себя признанное в РФ нежелательным «Эхо».

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