На улице Пржевальского запретили остановку автомобилей

Нарушителей ПДД в центре Смоленска ждёт принудительная эвакуация автотранспорта Улица Пржевальского (по обеим сторонам) в Ленинском районе Смоленска обзавелась знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».
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