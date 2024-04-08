Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На улице Пржевальского запретили остановку автомобилей

На улице Пржевальского запретили остановку автомобилей

Нарушителей ПДД в центре Смоленска ждёт принудительная эвакуация автотранспорта Улица Пржевальского (по обеим сторонам) в Ленинском районе Смоленска обзавелась знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».

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